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Деканоидзе: Мелия никогда не станет соучастником несправедливости Иванишвили
26.02.2021 11:09
Мы услышали абсурдное, политическое заявление испуганной прокуратуры. Решение Ники Мелия бороться за свободу остается прежним, - заявила журналисткам член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.
По ее же словам, данное заявление прокуратуры служит тому, чтобы председатель «Национального движения» Ника Мелия заплатил залог и получил свободу за участие в этой несправедливости.
«Мы услышали абсурдное, и хочу подчеркнуть, испуганное политическое заявление прокуратуры. Еще раз подтвердилось, что в Грузии прокуратуры, как такого института не существует, и она служит только политическому правосудию. Это заявление прокуратуры служит тому, чтобы Ника Мелия заплатил залог и получил свободу лишь за участие в этой несправедливости. Решение Ники Мелия бороться за идею, за свободу остается прежним. Ника Мелия весьма бодр, очень воодушевлен и никогда не станет соучастником несправедливости Бидзины Иванишвили», - заявила Деканоидзе.
Для справки, на проведенном сегодня брифинге прокурор Амиран Гулиашвили заявил, что в случае выплаты председателем «Национального движения» Никой Мелия залога прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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