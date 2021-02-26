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Дональд Туск: Особую озабоченность вызывает арест Мелия
26.02.2021 12:01
Глава Европейской народной партии и бывший президент Европейского совета Дональд Туск прокомментировал арест лидера Единого национального движения Ники Мелия. Он заявил, что этот факт вызывает тревогу.
«Мы не должны забывать о нашей поддержке проевропейских и продемократических сил в Украине, Беларуси и Грузии. Последние события в Тбилиси– арест нашего друга Ники Мелия и его коллег, вызывает особую тревогу. Мы не можем оставить их в этот критический момент в истории Грузии », - написал Туск в Twitter.
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