

Президент Европейского Совета посетит Грузию

26.02.2021 12:01





Президент Европейского Совета посетит Грузию, Украину и Молдову. Тур Шарля Мишеля начнется 28 февраля и продлится до 3 марта. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.



По имеющимся данным, Шарль Мишель встретится в Кишиневе с президентом Майей Санду. Затем он посетит Грузию. Президент Совета Европы проведет встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.



Кроме того, Шарль Мишель посетит административную пограничную линию и встретится с представителями оппозиции.



Из Грузии председатель Европейского Совета отправится в Украину.



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