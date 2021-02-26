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Президент Европейского Совета посетит Грузию
26.02.2021 12:01
Президент Европейского Совета посетит Грузию, Украину и Молдову. Тур Шарля Мишеля начнется 28 февраля и продлится до 3 марта. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.
По имеющимся данным, Шарль Мишель встретится в Кишиневе с президентом Майей Санду. Затем он посетит Грузию. Президент Совета Европы проведет встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.
Кроме того, Шарль Мишель посетит административную пограничную линию и встретится с представителями оппозиции.
Из Грузии председатель Европейского Совета отправится в Украину.
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