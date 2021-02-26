|
|
|
Оппозиция готовится к масштабной протестной акции в Тбилиси
26.02.2021 12:02
Оппозиционные партии Грузии сегодня в Тбилиси проведут масштабную протестную акцию с требованием освобождения председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и назначения новых выборов в парламент.
В 13:00 участники акции соберутся у тбилисского концертного зала (филармонии), откуда проведут шествие к парламенту Грузии в паре километров. Как ожидается, оттуда митингующие переместятся к зданию администрации правительства и объявят о своих планах.
К митингу присоединятся сторонники оппозиции из регионов. Сегодня на рассвете в Тбилиси прибыли гражданские активисты из Телави и Зугдиди. У парламента они установили палатки, пополнив число тех, кто остается на проспекте Руставели со дня задержания Мелия 23 февраля.
Для участия в митинге в Тбилиси также направляются люди из Кутаиси, Гори и других городов.
Накануне лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг 26 февраля «станет основой для непрерывных митингов». По его словам, оппозиция будет использовать все законные методы, в том числе расставлять палатки, пикетировать здания и устраивать «коридоры позора» для представителей власти.
Ника Мелия был арестован 23 февраля по итогам полицейского рейда в центральном офисе «Единого национального движения». Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста.
Задержание Мелия вызвало широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали власти и оппозицию к диалогу. Обе стороны выражают готовность сесть за стол переговоров, однако до сих пор этого не произошло.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна