

Оппозиция готовится к масштабной протестной акции в Тбилиси

26.02.2021 12:02





Оппозиционные партии Грузии сегодня в Тбилиси проведут масштабную протестную акцию с требованием освобождения председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и назначения новых выборов в парламент.



В 13:00 участники акции соберутся у тбилисского концертного зала (филармонии), откуда проведут шествие к парламенту Грузии в паре километров. Как ожидается, оттуда митингующие переместятся к зданию администрации правительства и объявят о своих планах.



К митингу присоединятся сторонники оппозиции из регионов. Сегодня на рассвете в Тбилиси прибыли гражданские активисты из Телави и Зугдиди. У парламента они установили палатки, пополнив число тех, кто остается на проспекте Руставели со дня задержания Мелия 23 февраля.



Для участия в митинге в Тбилиси также направляются люди из Кутаиси, Гори и других городов.



Накануне лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава заявил, что митинг 26 февраля «станет основой для непрерывных митингов». По его словам, оппозиция будет использовать все законные методы, в том числе расставлять палатки, пикетировать здания и устраивать «коридоры позора» для представителей власти.



Ника Мелия был арестован 23 февраля по итогам полицейского рейда в центральном офисе «Единого национального движения». Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста.



Задержание Мелия вызвало широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали власти и оппозицию к диалогу. Обе стороны выражают готовность сесть за стол переговоров, однако до сих пор этого не произошло.



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