

Кризис в Грузии: Bloomberg советует Вашингтону начать учет активов Иванишвили

26.02.2021 12:02

Новости-Грузия



Политический кризис в Грузии может оказаться первой серьезной неудачей администрации президента Джо Байдена во внешней политике, пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк в своей новой статье.



Американский журналист считает, что в Вашингтоне должны задуматься не только о введении санкций против высокопоставленных грузинских чиновников, но и начать учет зарубежных активов основателя правящей партии страны Бидзины Иванишвили.



«Президент Джо Байден пообещал проводить внешнюю политику, согласовывающую мощь Америки и ее ценности. Кризис в бывшей советской республике Грузия – первая проверка администрацией этого принципа, и пока они терпят неудачу», — говорится в статье Bloomberg.



Описывая последние события в Тбилиси, автор материала отмечает, что давняя напряженность между правящей «Грузинской мечтой» и коалицией оппозиционных партий «вышла из-под контроля» после ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



«Это было демонстрацией силы. Сотни полицейских совершили рейд на штаб-квартиру партии в Тбилиси», — сказано в материале.



Лейк называет задержание Мелия «прямой провокацией». Он напоминает, что политик обвиняется в организации беспорядков во время гражданских демонстраций летом 2019 года. При этом журналист указывает, что тогда «гораздо больше протестующих получили ранения из-за чрезмерной реакции», однако до сих пор никому из силовиков или же тем, кто отдал приказ о начале разгона, не было предъявлено обвинений.



Споры вокруг ареста Мелия были настолько острыми, что премьер-министр «Грузинской мечты» Георгий Гахария на прошлой неделе подал в отставку. Тогда же он прямо заявил, что задержание лидера оппозиции может «поставить под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии», напоминает колумнист Bloomberg.



«Подобный кризис требует от США как суровых заявлений, так и плана наказания правящего правительства. Грузия не безнадежна. Несмотря на то, что в последние годы страна отошла от демократии, там все еще существует активная оппозиция и преимущественно свободные СМИ», — говорится в материале.



Говоря о «рычагах воздействия», существующих в распоряжении администрации Байдена, Лейк напоминает о серьезной помощи, оказываемой США Грузии. Так, с 2010 по 2019 год средний годовой объем невоенной помощи из Вашингтона составил 64 миллиона долларов. За аналогичный период США предоставили Грузии военную помощь почти на 265 миллионов долларов.



С учетом всего этого Лейк считает, что первый ответ Госдепартамента США «был прохладным». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс осудил задержание Мелия, однако затем призывал «все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию».



Лейк считает такую реакцию «опасным сигналом, предполагающим, что обе стороны несут ответственность за нынешний кризис».



Журналист объясняет, что в действительности ситуация обстоит совершенно иначе: оппозиционные партии Грузии до сих пор отказываются входить в парламент, поскольку у них существуют «серьезные вопросы» по поводу выборов, состоявшихся в октябре 2020 года. Одновременно правительство заводит «новые политизированные дела против лидеров оппозиции», несмотря на договоренность, достигнутую между «Грузинской мечтой» и ее оппонентами в марте прошлого года.



«Если Европа и США будут довольствоваться освобождением Мелия из тюрьмы, но ничего не скажут о злоупотреблениях на октябрьских выборах, то у режима, по сути, появится стимул брать новых заложников.



Еще одна проблема с первоначальным ответом США заключается в том, что они не могут привлечь к ответственности основателя правящей партии Грузии и ее богатейшего гражданина Бидзину Иванишвили за его роль в кризисе.



США должны, по крайней мере, начать учет значительных богатств Иванишвили за границей. Несмотря на то, что в прошлом месяце известный затворник Иванишвили объявил об уходе с поста председателя партии «Грузинская мечта», большинство наблюдателей по-прежнему считают, что решения принимает он.



Если он действительно осознает, что правительство США может затруднить ему использование состояния, он может пересмотреть свою стратегию и оставить попытки подавить политическую оппозицию», — говорится в материале.



В заключение Эли Лейк отмечает, что предшественник Байдена – Дональд Трамп, никогда бы не сделал такого шага в Грузии.



«Если Байден хочет выполнить свое обещание по поводу возвращении Америка в качестве глобального лидера, он не может оставаться нейтральным в борьбе за демократический дух Грузии», — делет вывод автор Bloomberg.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





