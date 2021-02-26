

Саакашвили: Я никогда не обещал вернуться конкретного числа, но если придется, то сделаю это

26.02.2021 12:25





Я никогда не обещал вернуться конкретного числа, но если придется так обещать и сделать, то я сделаю. Я всегда выполняю свое обещание, – об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью российскому телеканалу «Дождь».



По его словам, он всегда был готов помочь, но в то же время не хотел мешать единству оппозиции, потому что некоторым оппозиционным партиям в Грузии не нравилась его популярность.



«Да, это правда, что в Грузии у меня есть абсолютная поддержка. По опросам, от 60 до 70% в Грузии хотят, чтобы я вернулся. Так же как у Ники Мелия есть очень широкая, большая поддержка. Мы его выбирали электронным голосованием, первая партия в нашем регионе, которая провела выборы в партии электронным голосованием, это очень хорошо сработало. Я никогда не обещал на конкретное число, что вернусь такого-то числа, но если придется так обещать и сделать, то я сделаю. Я всегда выполняю свое обещание. Я был готов помочь всегда, одновременно не хотел мешать единству оппозиции, каким-то оппозиционным партиям не нравилось, что там я самый популярный, а нам нужно большинство. Не первое место нам было нужно, а нам было нужно большинство», - сказал Саакашвили.



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