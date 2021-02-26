

Представители СМИ в Батуми провели акцию в поддержку журналиста Вахо Саная

26.02.2021 12:50





В Батуми представители СМИ провели акцию в поддержку журналиста Вахо Саная.



По словам участников акции солидарности, что любое насилие нужно осуждать.



«Мы, журналисты, собрались, чтобы выразить солидарность с нашим коллегой Вахо Саная. Насилие нужно осуждать в любой форме, ненависть не должна поощряться и оправдываться в любой форме. Мы ждем, как следственный орган отреагирует на этот факт», — заявил руководитель службы новостей TV 25 Сулхан Месхидзе.



Правоохранители задержали трех лиц за насилие, совершенное группой лиц в отношении журналиста «Формулы» Вахо Саная. Об этом говорится в информации, распространенной МВД Грузии.



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