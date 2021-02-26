

Алиев: Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Карабахе

26.02.2021 12:59





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заявил, что Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.



Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, он отметил, что результаты ее работы важны для всего региона. "И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе", - пояснил Алиев в интервью иностранным СМИ.



В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





