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Лидеры и сторонники «Лело для Грузии» проводят шествие к филармонии


26.02.2021   13:23


Лидеры и сторонники «Лело для Грузии» проводят шествие. Они направляются к филармонии, откуда присоединятся к шествию оппозиции под названием «Шествие за свободу».

Как заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе, к акции, анонсированной у парламента в 15:00 присоединятся сторонники «Лело» из регионов.

Напомним, акция перед зданием парламента начнется в 15:00, а до этого в 13:00 лидеры оппозиционных партий и их сторонники проведут протестное шествие - «Шествие за свободу» от Филармонии к законодательному органу.

В 15:00 к собравшимся у парламента обратятся лидеры оппозиционных партий. Помимо политических заявлений, оппозиция объявит свой план действий. Планируется также развернуть палатки.

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