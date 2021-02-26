

Лидеры и сторонники «Лело для Грузии» проводят шествие к филармонии

26.02.2021 13:23





Лидеры и сторонники «Лело для Грузии» проводят шествие. Они направляются к филармонии, откуда присоединятся к шествию оппозиции под названием «Шествие за свободу».



Как заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе, к акции, анонсированной у парламента в 15:00 присоединятся сторонники «Лело» из регионов.



Напомним, акция перед зданием парламента начнется в 15:00, а до этого в 13:00 лидеры оппозиционных партий и их сторонники проведут протестное шествие - «Шествие за свободу» от Филармонии к законодательному органу.



В 15:00 к собравшимся у парламента обратятся лидеры оппозиционных партий. Помимо политических заявлений, оппозиция объявит свой план действий. Планируется также развернуть палатки.



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