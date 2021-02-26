

ВОЗ рассказал, как грузинские врачи переосмыслили национальную систему здравоохранения

26.02.2021 13:26

"Новости-Грузия"



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала об онлайн-клинике медицинского центра Гурджаани. Проект, реализуемый больницей в Кахетии, назвали «успешной моделью внедрения цифрового здравоохранения».



Инициатива под названием Project Atlas принадлежит грузинскому неврологу Давиду Мрелашвили, который живет и работает в США. После начала пандемии в 2020 году он вернулся на родину, чтобы поделиться с коллегами в Грузии своим опытом и помочь внедрить некоторые сервисы для удаленной работы, применяемые в Соединенных Штатах.



Уже к концу года Мрелашвили запустил онлайн-клинику совместно с персоналом медицинского центра Geo Hospitals в Гурджаани. Главной целью авторов проекта была помощь людям с COVID-19, которые не могли пройти консультацию врача из-за перегруженности системы здравоохранения.



На первом этапе Project Atlas насчитывал не более 15 медиков. Инициативу, которую поддержал Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии (NCDC), быстро набирала обороты. К ней подключались специалисты-добровольцы со всей страны в таких областях, как кардиология, пульмонология и педиатрия. Менее чем за месяц врачи онлайн-клиники «осмотрели» более 5 тысяч пациентов с коронавирусом.



Работает система Project Atlas по следующей моделе: онлайн-чатах больных консультируют несколько групп, состоящих из старшего врача, добровольных медицинских специалистов, двух младших врачей и студентов-медиков.



Список пациентов с COVID-19 онлайн-клиникам каждое утро направлял NCDC. Впоследствии с ними связывались студенты-медики и приглашали присоединиться к виртуальной комнате.



«Мы создали иерархию целевых групп, в которой студенты-медики и младшие врачи получают истории болезни и завершают первоначальный скрининг пациентов, а старшие врачи, проверяя и контролируя их всех, подробно реагируют на самые критические случаи», — объясняет Мрелашвили.



Если врач публиковал на форуме голосовое сообщение о сложном случае, операторы системы организовывали доставку пульсоксиметра к двери квартиры пациента или же вызов машины скорой помощи.



В то же время все сообщения пациентам и протоколы связи младшего персонала отслеживаются и контролируются лицензированным старшим врачом.



Мрелашвили надеется, что проект, начавшийся с виртуальной клиники в Кахетии, распространится на другие регионы страны при поддержке местных властей и NCDC.



«Это пример задействования одной из инициатив европейской программы 2020-2025 годов, который служит усилению цифрового здравоохранения. Он демонстрирует, насколько цифровое здравоохранение может ускорить и улучшить качество доступа к сервисам и быть более направленной на нужды людей», — говорится в статье ВОЗ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





