

Литва готова выступить посредником в диалоге в Грузии

26.02.2021 13:47





Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил с заявлением по случаю 100-летия советской оккупации Грузии и нынешней политической ситуации в стране.



В заявлении говорится, что Литва поддерживает евроатлантический путь Грузии и готова к посредничеству для поиска диалога и консенсуса между сторонами, в вопросе преодоления нынешней политической ситуации.



«Ровно 100 лет назад Красная Армия оккупировала только что созданную Грузинскую Демократическую Республику, положив конец амбициозной решимости грузинского народа и его законному желанию стать полноправным членом международного сообщества. Вследствие печального развития событий Грузия против своей воли стала частью Советской империи.



Характерная для советской власти практика репрессий и насильственной ассимиляции привела к уничтожению политической и интеллектуальной элиты страны. Последующие долгие десятилетия мучительной оккупации обрекли жителей Грузии на страдания и насилие», — говорится в заявлении.

При этом президент Литвы отмечает, что несмотря на пережитый террор, грузинский народ сохранил дух свободы, «иногда непроявляемый», но оберегаемый и защищаемый.



По словам Гитанаса Науседа спустя семь десятилетий оккупации Грузия пережила духовный подъем, который помог восстановить независимость и государство, и она снова получила возможность стать уважаемым членом международного сообщества.



«Литва понимает чудовищную боль, причиняемую оккупациями и репрессиями, а также значение борьбы за свободу. В этот день мы отчетливо понимаем, что пришлось пережить грузинскому народу.

К сожалению, последние события в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вызывают большое беспокойство. Политические решения могут быть найдены только путем искреннего диалога», — указано в документе.



По мнению президента Литвы, амбициозные стремления Грузии к европейской и евро-атлантической интеграции требуют политического единства и согласованных действий, включая конструктивный и постоянный диалог со всеми политическими партиями.



«Мы остаемся привержены поддержке евро-атлантического пути Грузии и всех ее усилий по преодолению сложившейся политической ситуации. Литва готова выступить посредником в поисках диалога и согласия между всеми политическими партиями.



Литва по-прежнему твердо поддерживает решимость Грузии противостоять продолжающейся до сих пор оккупации захваченных Россией территорий Грузии. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ, а также стремление стать членом трансатлантической семьи», — сказано в заявлении.





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