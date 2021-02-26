

Премьер-министр Грузии переговорил с гендиректором ВОЗ о вакцинации

26.02.2021 14:31





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейсусом, чтобы, несмотря на глобальный кризис в плане поставок, Грузия имела бы еще более активную поддержку от организации для получения первых доз вакцины как можно скорее.



Особое внимание было уделено важности справедливого распределения вакцины, чтобы все государства имели равные возможности в этом отношении. Были отмечены шаги, предпринятые правительством Грузии по своевременному ввозу вакцины в стране, а также по решению инфраструктурных и логистических вопросов.



Премьер-министр подчеркнул тот факт, что помимо платформы COVAX, государство ведет активные переговоры с международными партнерами и производителями вакцин, чтобы первые дозы вакцины были получены в кратчайшие сроки, и в этом процессе поддержке Всемирной организации здравоохранения придается особое значение.



Ираклий Гарибашвили поблагодарил генерального директора ВОЗ за поддержку Грузии и подчеркнул роль Всемирной организации здравоохранения в утверждении Национального плана вакцинации, который определяет целевые группы и нацелен на вакцинацию 60% населения к концу года.



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