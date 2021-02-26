

Акция оппозиционных партий перед парламентом открылась гимном Грузии

26.02.2021 14:44





Акция перед парламентом, организованная оппозиционными партиями, открылась гимном Грузии.



Прежде, чем собраться перед законодательным органом, лидеры оппозиции и их сторонники провели «Шествие за свободу», заявив о своей поддержке Ники Мелия.



В частности, лидеры и их сторонники «Лело для Грузии» направились к парламенту с территории у первого корпуса ТГУ, представители «Национального движения» - от Филармонии, лидеры «Европейской Грузии» и их сторонники начали шествие от станции метро «Руставели».



На сегодняшней акции лидеры оппозиции еще раз озвучат свои требования и представят общественности планы действий.



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