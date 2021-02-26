

Ника Мелия: Свобода не продается, свободой не торгуют, свобода должна быть добыта

26.02.2021 16:24





На акции протеста в Тбилиси зачитали обращение Мелия из тюрьмы [текст]

Председатель «Единого национального движения», арестованный в результате штурма офиса и находящийся в заключении, обратился к своим сторонникам и соратникам с письмом.



Один из лидеров партии Хатия Деканоидзе зачитала обращения Мелия написанное им в тюрьме собравшимся на митинге на проспекте Руставели в Тбилиси.



Предлагаем текст письма без изменений:



«Приветствую вас соратники, друзья и свободолюбивый грузинский народ. Приветствую вас и рад что вы здесь, что не смирились, мы вместе будем бороться и вместе побеждать. Наша цель — не победа одного человека, наша цель — победа Грузии.



Наша цель — развитая Грузия, где счастливо живут свободные и успешные люди. Иногда в жизни бывают моменты, когда человек устал или разочарован, но даже сейчас в этих четырех стенах я чувствую, что каждая новая трудность, каждое новое препятствие, каждый новый вызов добавляют больше сил, больше энергии, больше решимости.



У нас есть сила, у нас есть воля, у нас есть цель и мотивация для того, чтобы мирным путем преодолеть продолжающийся процесс радикализации и политической поляризации в стране, чтобы Грузия стала лучше, стала свободной. Я знаю, что непрекращающийся протест тысяч патриотов на улицах Тбилиси сорвет все планы противника.



Сегодня здесь и сейчас на улицах Тбилиси стоит борящаяся Грузия, которая получит окончательную свободу. Благодарю всех людей, проявивших максимум упорства и выдержки на благо страны во время незаконного штурма 23 февраля, которые стояли и защищали идею свободной Грузии, которые не побоялись никого и ничего, которые стояли перед парламентом, стояли на верной стороне истории.



Нас обвиняют в свержении государства 20 июня, но наш мирный протест 20 июня и форма защиты 23 февраля ясно показали наше отношение к нашей Родине.



20 июня 2019 года и 23 февраля 2021 года мы стояли мирно, защищая свое достоинство, нашу свободу, идею победоносной Грузии, идею единого грузинского государства, свободного от Гавриловых, Лавровых и их тех кто им подчиняется.



От нас потребовали выплатить дань, плату за свободу. Я хочу обратиться к тем, присвоил и ограбил государство, свобода не продается, свободой не торгуют, свобода должна быть добыта, и да, ее иногда можно заслужить кандалами, в тюрьме, но не сдаваясь никогда, только борьбой, только движением, новыми вызовы, новыми ответами на кризис, и опять таки только в единстве.



Я хочу быть свободным гражданином Грузии, двигаться вперед и двигаться вместе, свободно и без препятствий. Я хочу жить достойно, но они не оставляют нас в покое, им не нужны свободные люди в Грузии. Из-за любви и достоинства Родины меня лишили свободы и предложили купить свободу за 40 тысяч лари. Свобода не продается, мы должны обрести свободу.



Сегодня четыре стены камеры — это способ борьбы за свободу. Я никогда не был таким свободным, как сейчас. Для меня и для нас свобода для каждого из нас не стоит 40 тысяч лари.Это не борьба между людьми разных групп, и не партийная борьба. Мы, граждане Грузии, независимо от наших политических или иных взглядов, вместе боремся за высшие ценности, свободу, достоинство и справедливость.



Наступает момент, когда граждане больше не могут испытывать терпимость к тем, кто оскорбляет достоинство нашего народа. Мы будем бороться до конца, потому что наша борьба честная и мы обязательно победим. У меня сегодня нет ответа для Сандро [сына], почему я не поехал домой. Возможно, он не сможет понять сегодня, но завтра он сам ответит на вопрос, что я борюсь отсюда с верой в завтрашний день и за лучшее будущее для моей страны.



Мое дело правое, я силен. Я в тюрьме, но я на свободе. Я с вами, вы со мной, потому что лучшая Грузия начинается сейчас и сегодня. Наше будущее намного лучше, мы не сдадимся и будем бояться, пока не достигнем цели. Будем сильными и невозмутимыми, обязательно будет рассвет после ночи Гаврилова и Грузия обязательно победит, мы».





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