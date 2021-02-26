

ЕС на следующей неделе утвердит новые санкции против России

26.02.2021 16:36





ЕС на следующей неделе утвердит новые санкции против России, об этом в четверг на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека", - заявил журналистам он.



Глава Евросовета подтвердил, что по вопросам касающихся ареста Навального ЕС имеет единодушную позицию. Такая позиция стала решающим для принятия решения о введении новых санкций, которые в первую очередь коснутся представителей силовых структур России причастных к аресту Навального.



По предварительным данным в новый санкционный список включены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и командующий Росгвардией Виктор Золотов. По тем же информациям также планируется всем российским силовикам запретить на год въезд в страны ЕС и держать деньги в банках в ЕС.



Напомним, что в понедельник по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение впервые ввести новые санкции в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Навальному.



Также напомним, что 15 октября 2020 года по делу отравления Навального Евросоюз уже включил в санкционный черный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.



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