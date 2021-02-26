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Главы комитетов по иностранным делам Европарламента и США выступили с совместным заявлением по Грузии
26.02.2021 17:11
Председатели комитетов по иностранным делам Сената США и законодательных собраний семи европейских стран выступили с совместным заявлением по событиям в Грузии.
В заявлении говорится, что подписанты желают пресечь антидемократические тенденции в Грузии.
«Несмотря на попытки Кремля разделить лидеров Грузии и Запада путем информационной атаки, подписи председателей комитетов иностранных дел под заявлением подтверждает, что Грузия не одна в борьбе с антидемократическими действиями», — отметил один из подписантов председатель комиссии по иностранным делам Сейма (парламента) Литвы Жигимантас Павильонис.
«Штурм офиса «Единого национального движения» — крупнейшей политической партии в Грузии с целью ареста Ники Мелия выявил хрупкость демократии и свободы в Грузии. Насилие несовместимо со стремлениями правительства Грузии и противоречит соглашению 8 марта 2020 года между властью и оппозицией, фасилитаторами которого выступили послы США и Евросоюза.
Призываем грузин объединится, для того что бы найти политический выход из проблемы, которая наблюдается последние годы и не прибегать к тактике, которая, как мы увидели, используется другими в ущерб интересам грузинского народа.
Дестабилизация и антидемократические действия, начавшиеся после выборов и продолжающиеся до сих пор подчеркивают личную ответственность власть имущих проявить сдержанность. То, кто это не сделает, будет ответственен за итоги, наступившие для всей нации. Место Грузии как свободного члена в европейской семье не ставится под сомнением, но из-за нападок на свободу и насилия ей грозит опасность», — говорится в заявлении.
Заявление подписали:
Председатель комитета иностранных дел Сената США Боб Менендез;
Председатель комитета обороны, иностранных дел и безопасности Сената Чехии Павел Фишер;
Председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Марек Кучински;
Председатель комитета иностранных дел Сейма Латвии Рихард Колс;
Председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михельсон;
Председатель комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павильонис;
Председатель комитета иностранных дел Бундестага Германии Норберт Рёттген;
Председатель комитета иностранных дел Палаты Общин Великобритании Том Тагендат;
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