

Зеленский подписал указ о деоккупации Крыма

26.02.2021 18:36

Лента.ру



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международного саммита в рамках «Крымской платформы», направленной на возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.



«Сегодня мною подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы"», — сказал Зеленский.



Документ также предусматривает «меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма».



Ранее 26 февраля Зеленский обратился к России. По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым. «Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», — сказал украинский лидер.



В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время направит России приглашение участвовать в работе международной «Крымской платформы», посвященной «деоккупации» полуострова. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года в Киеве.



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