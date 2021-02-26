

Крис Соча: США возможно введут санкции против Иванишвили

26.02.2021 21:35





Руководитель Аппарата Комитета по внешним отношениям Сената США Крис Соча заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о введении санкций в отношении Бидзины Иванишвили.



«Возможные санкции обсуждаются в Сенате и Палате представителей. В этом случае можно рассмотреть два вопроса: у Госдепартамента есть возможность заблокировать счета, если у него [Иванишвили] есть такие счета в США. У Департамента финансов действительно есть такая возможность.



Второе это запрет на поездки. Если Иванишвили сам не поедет в США, у него есть дети, которые путешествуют. Также ходили разговоры о том, что бы его детей лишили возможности путешествовать и учиться в США. Я думаю, это его волнует…



Не означает наверняка, что это заставит его изменить поведение, но это один из путей…», — сказал Крис Соча на он-лайн конференции.



Он также заявил о возможности применения санкций и к другим лицам:



«Я думаю, что в политически мотивированных судебных преследованиях участвуют и другие люди, которые близки к нему [Иванишвили] и они могут быть подвергнуты санкциям», — сказал Соча, добавив, что еще ничего не решено и пока это только обсуждается.



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