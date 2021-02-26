

Очередная отставка в администрации правительства Грузии

26.02.2021 21:43





Заметститель главы администрации правительства Грузии Бердия Сичинава ушел в отставку. Ранее после отставки Гиоргия Гахария подал в отставку и глава администрации Кахабер Кемоклидзе.



Перед уходом Сичинава выразил благодарность бывшему премьер-министру Грузии Гиоргию Гахария.



«Друзья, я принял решение уйти с должности заместителя главы администрации правительства. Для меня было большой честью работать на этой должности, особенно перед лицом трудных задач, которые сделали нас еще более ответственными! Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу администрации правительства, повседневная работа которой сделала возможным справиться с этими проблемами.

Спасибо за плодотворное сотрудничество со всеми, с кем у меня были деловые отношения в этот период, и вместе мы старались делать важные дела для страны. Я уверен, что это плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в будущем, где бы и на какой должности я бы не находился.



В заключение я хотел бы выразить особую благодарность Гиоргию Гахариа — человеку большого достоинства, чести и высоких принципов, имеющему исключительные навыки руководства и настоящему руководителю, который дал мне возможность работать с ним.



Я уверен, что мы сможем внести свой вклад в восстановление и развитие нашей страны в будущем! Желаю успехов правительству Грузии и будущему руководству администрации!»- написал Сичинава.



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