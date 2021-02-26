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Георгий Вашадзе: Хочу быть оптимистом, в ближайшие недели ожидаю, что будет достигнуто соглашение
26.02.2021 22:01
По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, ожидается, что в ближайшие недели произойдет соглашение с властью.
«У нас есть два конкретных фланга, где мы осуществляем активные действия. Один - ненасильственный протест внутри страны, а другой – на международной арене. Мы видим, что обстоятельства почти полностью изменились, и все ясно видят, в какую тяжелую ситуацию «Грузинская мечта» завела собственную страну своими решениями. Здесь речь идет не только о задержании Ники Мелия, речь о евроатлантических устремлениях, поэтому я думаю и хочу быть оптимистом, и в ближайшие недели ожидаю, что произойдет соглашение, и надеюсь на это», - заявляет Вашадзе
По его словам, «все устали от этого беспорядка».
«Ни Евросоюзу, ни США не безразлично, что будет в Грузии, как будет двигаться эта страна, потому что давайте скажем прямо, что на сегодняшний день Грузия является одним из последних форпостов для демократического европейского развития, поэтому мы не одиноки в этой борьбе, нас поддерживают очень сильные «сверхдержавы». Мы должны успокоить волнение, должны привести противостоящие стороны к согласию, должны объединить страну и встать на путь развития», - сказал Георгий Вашадзе.
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