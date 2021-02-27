

У здания парламента к этому времени установлено 11 палаток

27.02.2021 11:37





У парламента Грузии к этому времени установлено 11 палаток. Как заявили «IPN» граждане, собравшиеся у законодательного органа, гражданские активисты и те, кто приехал из разных регионов страны, провели ночь в палатках.



По их же словам, количество палаток у законодательного органа увеличится, и они не исключают, что палатки, в случае необходимости будут размещены на проезжей части проспекта Руставели.



Как заявляют граждане, находящиеся у парламента, сегодня, в течение дня, будут установлены и палатки, привезенные из разных регионов.



Напомним, что вчера перед парламентом оппозиция провела акцию и шествие в поддержку председателя «Национального движения» Ники Мелия под названием: «Шествие за свободу».



Параллельно акции гражданские активисты и партии поставили палатку у законодательного органа.



Кроме того, участники акции установили палатки и на проезжей части проспекта Руставели. Правоохранители их предупредили, чтобы они убрали палатки в разумный срок. К концу дня палатки были убраны с проезжей части, однако, участники акции заявили, что в случае необходимости палатки на проспекте Руставели в знак протеста опять будут поставлены.



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