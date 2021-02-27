

Зурабишвили: Инвестиции грузинской диаспоры в экономику Грузии является проявлением патриотизма

27.02.2021 17:33





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня открыла работу первого «Экономического форума грузинской диаспоры», который который под патронажем президента Грузии.



Как сообщили в Администрации президента, форум, проведённый в онлайн-формате, ставит целью информирование грузинской диаспоры о бизнес-среде Грузии, инвестиционном потенциале, конкретных инвестиционных предложениях и программах для соотечественников, проживающих за рубежом.



На форуме была подчеркнута роль грузинской диаспоры в процессе экономического развития Грузии и сближения с международным сообществом.



Как заявила президент Грузии, одним из основных приоритетов её деятельности является поддержание и укрепление отношений с диаспорой, поэтому важно, чтобы политические силы работали над вовлечением диаспоры в парламентское представительство.



В рамках «Экономического форума диаспоры» прошло четыре тематических заседания. Участникам была предоставлена ​​информация о программах, поддерживаемых национальными, а также иностранными и международными донорскими организациями в области производства, бизнеса, сельского хозяйства, туризма и инноваций.





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