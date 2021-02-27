

Президент Европейского совета Шарль Мишель завтра посетит Грузию

27.02.2021 20:56





Президент Европейского совета Шарль Мишель 28 февраля прибудет в Грузию. 1 марта Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего они сделают совместные заявления для прессы.



Президент Европейского совета также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и с лидерами политических партий.



Президент Европейского совета посетит линию оккупации и будет присутствовать на открытии нового офиса представительства ЕС.



Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.



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