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Президент Европейского совета Шарль Мишель завтра посетит Грузию
27.02.2021 20:56
Президент Европейского совета Шарль Мишель 28 февраля прибудет в Грузию. 1 марта Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего они сделают совместные заявления для прессы.
Президент Европейского совета также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и с лидерами политических партий.
Президент Европейского совета посетит линию оккупации и будет присутствовать на открытии нового офиса представительства ЕС.
Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.
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