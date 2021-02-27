

МВД готово вернуть ЕНД похищенный спецназом из их офиса сервер

27.02.2021 20:59





Министерство внутренних дел Грузии обращается к «Национальному движению», чтобы они выделили законного представителя, которому будут переданы различные технические средства, изъятые в офисе партии 23 февраля. Информацию об этом распространяет МВД.



«23 февраля 2021 года, сотрудники Департамента центральной криминальной полиции, по факту группового оказания сопротивления правоохранителям, в рамках следствия, проводимого по 2-ой части статьи 353 УК Грузии, в центральном офисе «Единого национального движения», расположенном на Кахетинском шоссе в Тбилиси, изъяли и опечатали различные технические средства, поскольку существовала угроза уничтожения или/и учинения помех для получения в дальнейшем важной для дела информации.



Произведенные следственные действия признаны судом законными.



Сотрудники МВД известили представителей «Единого национального движения» о том, чтобы они явились в министерство и им возвратят изъятые в офисе партии технические устройства, на что они ответили отказом.



После этого Министерство внутренних дел направило партии официальное письмо, в котором отмечается, что им нужно выделить законного представители, которому будут переданы изъятые в их офисе технические средства», - говорится в заявлении МВД.



Напомним, что председатель «Единого национального движения» Ника Мелия был задержан правоохранителями 23 февраля в центральном офисе партии. Из офиса ЕНД без судебного ордера был изъят сервер. Предположительно, правоохранители удалили записи камер наблюдения, установленных в офисе, а также заполучили другую информацию, интересную для власти «Грузинской мечты».



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