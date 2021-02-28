

Евросоюз продлил срок полномочий Тойво Клаара на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

28.02.2021 01:01





В четверг Совет Европейского союза продлил мандаты шести специальных представителей ЕС, в том числе Тойво Клаара из Эстонии.



Срок полномочий назначенного на пост спецпредставителя ЕС в 2017 году Тойво Клаара был продлен еще на год, до конца февраля 2022 года, сообщила пресс-служба ЕС.



Первые специальные представители ЕС были назначены в 1996 году. В настоящее время восемь спецпредставителей поддерживают работу Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля.



Клаар в 2017 году был назначен специальным представителем на Южном Кавказе. В прошлом году его мандат уже был продлен на один год.



Тойво Клаар был главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии в 2013-2014 годах. До этого он был руководителем отдела кадровой политики и координации Службы внешних связей ЕС и руководил представительством Европейской комиссии в Эстонии.



Клаар ранее занимал различные должности на государственной службе Эстонии, в том числе был советником Леннарта Мери по внешней политике. Клаар имеет степень магистра государственного управления Гарвардского университета.



Спецпредставители ЕС действуют в регионах и странах, представляющих особый интерес или особое беспокойство для Европейского союза. Они играют активную роль в обеспечении мира, стабильности и верховенства закона.



Принятым в четверг, 25 февраля решением были продлены мандаты следующих спецпредставителей: спецпредставителя ЕС по правам человека Эймона Гилмора до конца февраля 2023 года, спецпредставителя ЕС по региону Сахель Анхеля Лосада Фернандеса и спецпредставителя по Центральной Азии Питера Буриана - до конца июня. Мандат специального представителя ЕС в регионе Африканского рога Александра Рондоса также был продлен на четыре месяца, а мандат специального представителя ЕС по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Сюзанны Терсталь был продлен на два месяца до конца апреля.





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