

В Тбилиси ждут президента Евросовета

28.02.2021 13:13





Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня прибывает в Грузию с официальным визитом.



Согласно заявлению Евросовета, Мишель проведет переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.



В повестке Мишеля также встреча с представителями оппозиции. Кроме того, он посетит административную границу с Цхинвальским регионом, контроль над которым потеряли центральные власти страны.



Как сообщили в пресс-службе президента Грузии, переговоры главы Евросовета с Зурабишвили состоятся в понедельник, 1 марта. После встречи они проведут совместную пресс-конференцию.



Среди анонсированных темы переговоров – двусторонних отношения с ЕС, борьба с Covid-19, а также будущее «Восточного партнерства».



По словам вице-премьера, главы МИД Давида Залкалиани, на встречах первых лиц Грузии с Шарлем Мишелем активно будет обсуждаться вопрос равного распределения вакцин от коронавируса.



«Важно, что ЕС поддерживает и проявляет солидарность в процессе равного распределения вакцин», — отметил Залкалиани в комментарии журналистам.



Он добавил, что также подробно будут рассмотрены вопросы, связанные с оккупированными территориями Грузии, и участившиеся случаи нарушения прав человека.



В последний раз глава Евросовета посещал Грузию в июле 2019 года. Тогда в Батуми прибыл Дональд Туск. Он принял участие в международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».



Политологи не сомневаются, что в Тбилиси президент Евросовета будет говорить и с властями, и с оппозицией о политическом кризисе, который начался в Грузии после парламентских выборов осенью 2020 года и предельно обострился из-за задержания лидера оппозиции Ники Мелия на этой неделе.



«Мы очень надеемся на то, что состоится правильная коммуникация, будут правильные посылы, что может помочь властям принять верные решения. Времени на неясные, неточные посылы у нас нет. Ситуация действительно очень сложная, стране это очень вредит», — сказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели.



Международные партнеры строго критикуют власти Грузии за штурм штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» и арест ее председателя. Одновременно они указываю, что разрешить сложившийся кризис возможно только путем переговоров.



До сих пор «Грузинской мечте» и оппозиции не удалось возобновить диалог – предложения, с которыми стороны готовы сесть за стол переговоров, участники считают неприемлемыми. Одновременно оппозиция начала бессрочные протестные акции с требованием освобождения Ники Мелия и назначения досрочных парламентских выборов.



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