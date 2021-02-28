

Какие ограничения отменяются в Грузии с 1 марта?

28.02.2021 13:18





По решению властей Грузии, с понедельника, 1 марта, будут отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.



С понедельника:



- Открываются музеи и библиотеки,

- Объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней),

- Разрешается проведение конференций и тренингов,

- Возобновляется работа детсадов,

- В вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.



Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, в минувшую среду представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.



С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.



Пока что не известно, когда в Грузии отменят комендантский час — передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.



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