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Какие ограничения отменяются в Грузии с 1 марта?
28.02.2021 13:18
По решению властей Грузии, с понедельника, 1 марта, будут отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
С понедельника:
- Открываются музеи и библиотеки,
- Объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней),
- Разрешается проведение конференций и тренингов,
- Возобновляется работа детсадов,
- В вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, в минувшую среду представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.
Пока что не известно, когда в Грузии отменят комендантский час — передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.
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