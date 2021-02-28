

Залкалиани оценивает визит президента Европейского Совета как подтверждение поддержки Грузии со стороны ЕС

28.02.2021 13:24





По словам вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, визит президента Европейского Совета имеет особое значение в свете вызовов в регионе и является четким подтверждением того, что ЕС поддерживает Грузию, как важнейшего партнера в регионе.



«Это особенно важно в свете недавнего визита верховного представителя ЕС Джозефа Боррелла в Москву, где также обсуждалась ситуация в регионе, в том числе грузино-российский конфликт», — сказал Залкалиани.



По его словам, в ходе визита особое внимание будет уделено именно новым угрозам и вызовам, которые стоят перед Грузией и регионом; ситуации на оккупированных территориях Грузии, участившимся фактах нарушения прав человека и другим провокационным действиям. По словам Залкалиани, в ходе визита президент Мишель также планирует посетить линию оккупации.



Как отметил Залкалиани, на встречах естественно будет обсуждена текущая политическая ситуация в стране.



«Правительство Грузии заинтересовано в переводе политического процесса в конструктивные рамки, в режим диалога. Об этом неоднократно говорилось на всех уровнях, и наши партнеры из ЕС поддерживают диалог и конструктивное развитие процессов», — сказал Залкалиани.





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