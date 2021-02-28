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Срок давности исполнения штрафа, наложенного в виде административного наказания, сокращается до 2 лет
28.02.2021 16:13
Срок давности исполнения штрафа, наложенного в виде административного наказания, сокращается с 5 до 2 лет.
Это предусмотрено проектом «Кодекса исполнения». Кроме того, по действующему закону срок давности исполнения штрафа, назначенного по уголовному делу, зависит от категории совершенного преступления и колеблется от 2 до 15 лет. Согласно проекту же, срок давности по данному виду наказания будет определен 5 годами.
Проект «Кодекса исполнения» будет представлен на бюро парламента 1 марта.
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