Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Срок давности исполнения штрафа, наложенного в виде административного наказания, сокращается до 2 лет


28.02.2021   16:13


Срок давности исполнения штрафа, наложенного в виде административного наказания, сокращается с 5 до 2 лет.

Это предусмотрено проектом «Кодекса исполнения». Кроме того, по действующему закону срок давности исполнения штрафа, назначенного по уголовному делу, зависит от категории совершенного преступления и колеблется от 2 до 15 лет. Согласно проекту же, срок давности по данному виду наказания будет определен 5 годами.

Проект «Кодекса исполнения» будет представлен на бюро парламента 1 марта.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна