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Начался визит в Грузию президента Европейского Совета Шарля Мишеля


28.02.2021   21:28


Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Грузию. Самолет Шарля Мишеля приземлился в международном аэропорту Тбилиси несколько минут назад. В аэропорту президента Европейского Совета встретили министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Европейского Союза в Грузии Карл Харцель.

В рамках визита Шарль Мишель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Кроме того, президент Европейского Совета также встретится с представителями политических партий, и отправится к линии оккупации, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте.

Президент Европейского совета Шарль Мишель приступит к официальным встречам с завтрашнего дня и покинет страну 2 марта.

В ходе турне Шарль Мишель уже посетил Молдову, а из Тбилиси вылетит в Украину.

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