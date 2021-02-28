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Завтра в Грузии будет снята часть ограничений, введенных из-за коронавируса
28.02.2021 21:36
С завтрашнего дня, 1 марта, в Грузии снимается часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Соответствующее решение принял несколько дней назад координационный совет, созданный с целью превенции распространения коронавируса.
В частности, план по смягчению ограничений, который будет задействован завтра, таков:
Рестораны возобновят функционирование в закрытых помещениях, кроме выходных дней с 1 марта - в Батуми, в остальной Грузии - с 8 марта.
Дошкольные учреждения, как государственные, так и частные, возобновят функционирование с 1 марта, при условии тестирования 20% сотрудников каждые 2 недели.
Высшие и профессиональные училища с 1 марта смогут восстановить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в недистанционном формате, а с 15 марта - восстановить учебный процесс в аудиториях.
Конференции и тренинги будут возобновлены при соблюдении соответствующего протокола с 1 марта.
Музеи и библиотеки начнут действовать с 1 марта.
Координационным советом принято решение, что к списку стран, граждане которых могут въехать в страну через воздушную границу Грузии с отрицательным ответом PCR-теста, с 1 марта добавляются Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь. На сухопутной границе сохраняется действующий режим.
Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
Что касается следующего этапа смягчения ограничений:
С 8 марта на горных курортах будут открыты и канатные дороги при соблюдении эпидемиологических стандартов и установленных регуляций.
Спортивные залы возобновят функционирование с 15 марта при соблюдении установленных регуляций.
Также с 15 марта могут начать работу школьные кружки.
С 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. C 1 апреля возобновятся театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей.
Розничная торговля непродовольственными товарами, в том числе по субботам и воскресеньям, - имеются в виду как торговые центры, так и рынки, возобновит работу с 8 марта.
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