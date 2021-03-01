

Оппозиция надеется, что визит Шарля Мишеля сыграет важную роль в разрядке политического кризиса в стране

01.03.2021 00:44





По словам представителя «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Молдову и Грузию важен, поскольку он является сигналом для России о том, что ЕС подтверждает свои стратегические интересы по соседству с Россией.



По словам Самадашвили, в ходе запланированной встречи состоится обстоятельный разговор президента Европейского Совета с оппозицией.



«У нас сегодня была подготовительная встреча, где мы согласовали общие послания, с которыми оппозиция идёт на эту встречу. В любом случае я надеюсь, что этот визит будет важен с точки зрения разрядки политического кризиса в стране. Если «Грузинская мечта» проявит достаточно политической мудрости, чтобы прислушаться к нашим западным партнерам, их сигналам о том, что наличие политзаключенных в стране, обострение политического кризиса наносит вред нашим стратегическим интересам, и необходимо сделать соответствующие шаги, естественно, со стороны власти, для разрядки ситуации», — заявила Саломе Самадашвили.





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