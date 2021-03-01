

Часть ограничений, связанных с коронавирусом, снимается с сегодняшнего дня

01.03.2021 10:27





Процесс ослабления ограничений, введенных в целях профилактики коронавируса в Грузии, продолжается. Часть регуляций будет ослаблена с сегодняшнего дня.



С сегодняшнего дня в Грузии снимаются следующие ограничения:



• Дошкольные учреждения, как государственные, так и частные, восстановят функционирование с 1 марта, при условии обязательного тестирования 20% сотрудников на коронавирус раз в две недели;;



• Высшие и профессиональные учебные учреждения с 1 марта смогут возобновить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в очном (не дистанционном) формате, а с 15 марта восстановится учебный процесс в аудиториях;



• Музеи и библиотеки возобновят работу с сегодняшнего дня;



• Рестораны возобновят функционирование в закрытых пространствах с 1 марта в Батуми, кроме выходных, а с 8 марта в остальных частях Грузии;;



• Рестораны должны будут строго следовать установленным рекомендациям и стандартам в закрытых пространствах, что будет строго контролироваться соответствующими учреждениями;;



• С сегодняшнего дня с соблюдением соответствующего протокола возобновятся конференции и тренинги;



Что касается следующих этапов смягчения ограничений:



• Розничная торговля непродовольственными товарами (по субботам и воскресеньям), как в торговых центрах (моллах), так и на рынках, возобновится с 8 марта;



• Канатные дороги на горных курортах будут открыты с 8 марта, также в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и регуляциями;



• Тренажерные залы возобновят работу с 15 марта с соблюдением определенных регуляций;



• Школьные кружки также заработают с 15 марта;;



• Театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки с 15 марта, а полностью возобновить деятельность (театрализованные представления, спортивные соревнования в присутствии зрителей) станет возможно с 1 апреля;



Вместе с тем ограничение на передвижение с 21:00 до 5:00 остается в силе;



При этом, согласно решению Координационного совета, к списку стран, граждане которых могут въехать в страну через воздушную границу Грузии с отрицательным ответом на ПЦР-тест, с сегодняшнего дня добавляются следующие страны: Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь. Что касается сухопутных границ, то на данном этапе будет сохранен действующий режим.





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