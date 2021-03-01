

Саломе Зурабишвили встречается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем

01.03.2021 10:28





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем во дворце Орбелиани. Встреча началась несколько минут назад. После встречи тет-а-тет президент Грузии и председатель Европейского совета выступят с совместными заявлениями для СМИ.



Запланированы также встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.



Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.





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