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Саломе Зурабишвили встречается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
01.03.2021 10:28
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем во дворце Орбелиани. Встреча началась несколько минут назад. После встречи тет-а-тет президент Грузии и председатель Европейского совета выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Запланированы также встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.
Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.
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