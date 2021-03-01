

Саакашвили связал проект Намахвани-ГЭС с Бидзиной Иванишвили

01.03.2021 10:51

"Новости-Грузия"



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили поддержал тысячи человек, собравшихся сегодня в Кутаиси с требованием запрета строительства Намахвани-ГЭС не реке Риони.



«Руки прочь от природы Грузии! Грузии необходимо конкретное, долгосрочное, правильное развитие для того, чтобы страна не опустела», — заявил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook.



Политик отметил, что современная экономика строится «совершенно по-другому». Саакашвили считает, что сейчас охрана природы и развитие туризма для Грузии являются более приоритетными задачами, нежели превращение «в поставщика дешевой энергии в Турцию или любую другую соседнюю страну».



В качестве примера экс-президент привел каньон Мартвили. Туристическую инфраструктуру здесь стали оборудовать при президентстве Саакашвили, уже несколько лет каньон Мартвили остается одной из самых посещаемых охраняемых территорий Грузии.



«В свое время там была гидроэлектростанция. Когда я приехал и увидел, насколько там огромный туристический потенциал, то запретил там ГЭС, убрал ее оттуда… До ковида за год туда приезжали 350 тысяч туристов… Там трудоустроены гораздо больше людей, чем на ГЭС», — указал он.



Одновременно Саакашвили отметил, что сегодня альтернативная энергетика не ограничивается только традиционными ГЭС – во всем мире расширяется использование ветроэнергетических установок и солнечных электростанций. Саккашвили уверен, что за проектом Намахвани-ГЭС стоят интересы основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Ивнишвили.



«Что касается Намахвани, то мы знаем, чьи там интересы, без участия Иванишвили в Грузии не строится ни одна ГЭС. Я уверен, что в конце концов народ победит в этом и во всех других вопросах, ничто не может противостоять энергии народа», — сказал Саакашвили.



Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС – «Намахвани» и «Твиши», с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная его стоимость составляет 730 миллионов долларов. Реализуеи проект турецкая компания «ЭНКА».



Переговоры о строительстве Намахвани-ГЭС начались в ноябре 2009 года, при президентстве Саакашвили. Тогдашний премьер-министр Ника Гилаури заявлял, что существует заинтересованность турецких и корейских инвесторов. Власти рассчитывали, что строительство начнется в 2011 году, однако затем проект был остановлен.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





