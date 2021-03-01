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Зурабишвили: Для Евросоюза важно, чтобы наша страна продолжала европейский и демократический путь
01.03.2021 10:56
Приезд президента Евросовета в Грузию означает, что Евросоюз никуда не делся, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила после встречи тет-а-тет с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
По ее словам, для Евросоюза важно, чтобы Грузия продолжала свой европейский демократический путь и ничто не могло этому помешать.
«Я хочу поблагодарить президента Европейского совета Шарля Мишеля за то, что он приехал сюда. Я вспоминаю свой визит в Брюссель два месяца назад, который был очень важен, как первый визит после ковида и тогда тоже у нас был очень хороший разговор. Приезд президента в Грузию сегодня означает, что Евросоюз никуда не делся, он здесь и как никогда раньше, для Евросоюза важно, чтобы Грузия продолжала свой европейский и демократический путь, и ничто не могло этому помешать. Как никогда, это важно, исходя из того, что ситуация в этом регионе изменилась, и необходимо, чтобы Грузия, остров демократии, еще больше укрепилась и усилилась», — заявила Саломе Зурабишвили.
Запланированы также встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.
Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.
Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.
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