

Президент Европейского совета: Нас беспокоит политический кризис в Грузии

01.03.2021 11:35





Президент Европейского Совета Шарль Мишель говорит, что его визит в три страны Восточного партнерства (Грузию, Молдову и Украину) является посланием Европейского Союза о партнерстве.



«ЕС хочет остаться рядом с Грузией. Защитите свой суверенитет и территориальную целостность. Мы знаем, что регион сложный. Мы поддерживаем амбиции по проведению реформ и стабилизации ситуации, созданной ковидом, что мы все можем сделать», — сказал Шарль Мишель.



Он подтвердил готовность ЕС к сотрудничеству с Грузией.



«Мой визит проходит на фоне политического кризиса, когда кризис обострен. Это беспокоит и ЕС, и меня лично. ЕС призывает все стороны активно работать над нейтрализацией ситуации. Во время нашей встречи с оппозицией и властью я призову к ответственным действиям, к диалогу между политическими партиями. Я убежден, что у Грузии есть все возможности ответить на этот вызов, укрепить свои демократические основы, защитить права человека в этой стране, выполнить волю народа, установить политическую стабильность, основанную на открытой демократии и независимой судебной системе», — заявил Шарль Мишель, добавив, что эти цели и обязательства изложены в Соглашении об ассоциации с ЕС.



Он также отметил, что ЕС продолжит помогать Грузии в преодолении кризиса возникшего на фоне коронавируса.



«Вакцинация — главная задача на данный момент. ЕС является крупным донором платформы «Ковакс», и благодаря этому я надеюсь, что вакцины будут распространяться и в этой стране. Я сделаю все возможное вместе с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы в ближайшее время был доступ к вакцинам», — сказал Шарль Мишель.



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