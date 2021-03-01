

Шарль Мишель: Я призываю оппозицию и правительство к диалогу

01.03.2021 11:37





«Мой визит проходит на фоне политического кризиса в Грузии. Когда происходит обострение ситуации, конечно, это беспокоит Евросоюз и меня лично», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи с Саломе Зурабишвили.



Высокопоставленный гость подчеркнул, что обязательства, взятые Грузией в рамках Соглашении об ассоциации должны быть выполнены.



«Евросоюз призывает все стороны активно работать над нейтрализацией ситуации. Я призываю оппозицию и правительство к диалогу. Во второй половине дня у меня будет возможность провести откровенный и открытый разговор с премьер-министром, спикером парламента и лидерами оппозиционных партий.Я знаю, что политические дебаты обязательно требуют участия всех сторон. Я убежден, что у Грузии есть все возможности принять этот вызов и укрепить эти демократические основы для защиты прав человека в этой стране, чтобы выполнить желания народа. Это вадно для укрепления отношений между Грузией и Европейским Союзом. Эти цели, конечно, отражены в нашем Соглашении об ассоциации, которое включает обязательства Грузии», - сказал Шарль Мишель.



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