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Президент: Грузии как никогда нужна внутренняя стабильность, примирение, диалог
01.03.2021 11:37
«Этой стране как никогда нужна внутренняя стабильность, примирение, диалог», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместном брифинге после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
По словам главы государства, на встрече стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Грузии.
«Нам нужно примирение, диалог. Это наш единственный способ для Грузии получить все дивиденды, которые дает путь в ЕС. Мы должны уметь вовремя осознать, что все это в наших руках, этого хочет наше общество. Политическая ответственность всех сторон означает, что требования общества должны быть выполнены. Большое спасибо, господин президент! Наши отношения крепкие и постоянные», - сказала Зурабишвили.
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