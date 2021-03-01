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Шарль Мишель: Хочу еще раз повторить твердую поддержку территориальной целостности Грузии со стороны ЕС
01.03.2021 12:37
Очень важно единство, объединение в связи с основными ценностями, - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместном брифинге, проведенном после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.
Как заявил президент Европейского совета, он сегодня же посетит линию оккупацию.
«Мы также говорили по поводу конфликтов. Хочу еще раз повторить твердую помощь и поддержку ЕС в связи с территориальной целостностью Грузии. Во второй половине дня у меня будет возможность побывать на линии административной демаркации, у территории «Южной Осетии».
Еще одно напоминание для Грузии, что очень важно единство, объединение в связи с основными ценностями. В этом вы можете надеяться на участие ЕС», - заявляет Мишель.
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