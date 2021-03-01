

Шарль Мишель: Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к дозам вакцины

01.03.2021 12:38





Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к дозам вакцины, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил после встречи тет-а-тет с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, Европа и дальше будет проявлять твердую солидарность с Грузией в условиях COVID-19.



«В условиях COVID-19 Европа проявляла и будет демонстрировать твердую солидарность с Грузией. Мы мобилизовали около 400 миллионов евро на преодоление этого кризиса. Сейчас вакцинация — главный вызов. Евросоюз является основным донором программы COVAX, благодаря которой я надеюсь, что вакцины будут распространяться и в этой стране. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к дозам вакцины, вместе со Всемирной организацией здравоохранения.



Помощь ЕС больше и шире, чем Ковид. В целом, в аграрный сектор было мобилизовано около 800 миллионов евро. Это важная часть помощи ЕС со стороны Европейского инвестиционного банка, глава которого сопровождает меня во время своего визита, чтобы мы лучше обсудили, как можно предоставить помощь. С 2007 года в эту сферу было вложено около 1,8 миллиарда долларов», — заявил Шарль Мишель.



Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи.



В рамках визита Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.



Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.



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