

Президент ЕС: ЕС хочет остаться рядом с Грузией

01.03.2021 12:39





Я хотел бы еще раз объявить вам послание дружбы от Евросоюза, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Моя сегодняшняя встреча, так же как вчерашняя в Молдове и завтрашняя в Украине, является посланием о партнерстве от ЕС странам региона. ЕС хочет остаться рядом с Грузией, защитить ваш суверенитет, вашу территориальную целостность. Мы знаем, что регион очень комплексный. Мы также поддерживаем амбиции, чтобы состоялись реформы и стабилизировалась ситуация с COVID-19, который всех атакует, здесь и во всем мире. Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь и еще раз объявить вам послание дружбы от Евросоюза», — заявил Шарль Мишель.



Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи.



В рамках визита Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.



Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.



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