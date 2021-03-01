

Президент Грузии: Евросоюзу нужно от нас больше стабильности и демократии

01.03.2021 12:40





Эта страна, как никогда, нуждается во внутренней стабильности, примирении, диалоге, — об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместном брифинге после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



«Приезд Президента Европейского совета в Грузию сегодня означает, что Европейский Союз никуда не ушел, он здесь и как никогда раньше, для Европейского Союза важно, чтобы Грузия продолжала свой европейский и демократический путь, и ничто не может остановить это. Как никогда раньше, это важно, потому что ситуация в этом регионе изменилась, и необходимо, чтобы то, что было и остается, Грузия — островок демократии, еще больше укреплялась и усиливалась. ЕС, как и Грузия, нуждается в нашей большей стабильности, большей демократии и большем экономическом развитии», — сказала Зурабишвили, добавив, что для ЕС и Грузии было важно работать вместе над посткризисным планом.



«Мы подробно говорили о политической ситуации. Мы сошлись во мнении, что этой стране как никогда нужна внутренняя стабильность, примирение, диалог. Для Грузии это единственный способ получить все дивиденды, поступающие от ЕС. Мы должны вовремя понять, что все в наших руках. Политическая ответственность всех сторон означает выполнение требований общества», — сказала президент Грузии.



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