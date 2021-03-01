

Президент Евросовета призвал Грузию укреплять свою демократию

01.03.2021 12:50





Европейский союз призывает все стороны к интенсивной работе для нейтрализации ситуации, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Мой визит проходит на фоне политического кризиса, который усугубляется. Это, конечно, беспокоит ЕС и меня лично. ЕС призывает все стороны интенсивно работать над нейтрализацией ситуации.



Во второй половине дня у меня также будет возможность провести откровенный и открытый разговор с премьер-министром, а также со спикером парламента и лидерами оппозиционных партий. Я знаю, что политические дебаты требуют участия лидеров, включенности всех сторон. Убежден, что у Грузии есть все возможности принять этот вызов.



Укреплять демократические основы не только в союзе с Европой, но и собственные демократические основы, чтобы защищать права человека, выполнять желания людей, создавать политическую стабильность, основанную на открытой демократии, независимой и представительной судебной системе. Это укрепит отношения между Грузией и Евросоюзом. Эти цели отражены в Соглашении об ассоциации, которое является очень амбициозным и отражает обязательства европейской стороны и Грузии», — сказал Шарль Мишель.



Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи.



Первую встречу Шарль Мишель провел с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сегодня же он встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



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