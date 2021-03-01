

Фонд «Открытое общество» выступило с заявлением по Намахвани ГЭС

01.03.2021 12:51





Фонд «Открытое Общество» выступил с заявлением в связи с протестами граждан Грузии против строительства Намахвани ГЭС.



По заявлению организации, государство не проводит эффективные публичные обсуждения и не предоставляет общественности всю информацию о гарантиях безопасности ГЭС, что еще больше укрепляет сомнения в том, что воздействие ГЭС изучено не полностью.



По оценке организации, проблематичным является систематическое использование правительством одного аргумента — энергонезависимости Грузии. В Фонде указывают, что согласно журналистскому расследованию ГЭС не сможет покрыть растущий спрос на электроэнергию в Грузии.



«Протест местного населения вызван тем, что существенно не изучены геологические и экологические особенности проекта, а экономическая и социальная потребность в строительстве обоснована расплывчато. Это подтверждается тем, что выданная в феврале 2020 положительная оценка защиты окружающей среды в сентябре того же года была заменена, что лишило компанию правового разрешения на проведение подготовительных работ.



Несмотря на это, компания до сих пор незаконно проводит технические работы. Ожидаемые тяжелые последствия для устойчивости экологического и геологического состояния Рионской долины стали предметом оценки многих экспертных организаций. Проблематично отсутствие изучения вопроса о сохранении и защите уникальных видов виноградных лоз на данной территории», — отмечается в заявлении.



По заявлению Фонда, заключенное с инвестором соглашение через короткий период освобождает последнего от обязательства снабжать электричеством эксклюзивно Грузию:



«Несмотря на неоднократные факты преследования и притеснения, непоколебимый и правильный протест местного населения ставит в распорядок дня причину общественного протеста, реальный политический вопрос — защиту окружающей среды и обязательную вовлеченность общества в процесс принятия решений о ее защите. Это должно стать приоритетной линии в борьбе гражданского общества», — говорят в организации.



Фонд Открытое Общество выражает свою поддержку жителям Рионской долины.



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