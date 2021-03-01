

Ираклий Гарибашвили встретился с Шарлем Мишелем

01.03.2021 13:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находится с официальным визитом в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



В ходе встречи Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за его визит в Грузию и отметил, что это еще одно подтверждение прочного партнерства и поддержки со стороны Европейского Союза. В ходе переговоров стороны обсудили важность формата Восточного партнерства и вопросы, которые предстоит рассмотреть на предстоящем саммите. В беседе были подчеркнуты успехи Грузии как страны, ассоциированной с ЕС.



На встрече была отмечена важность усилий для ведения текущих политических процессов в Грузии в конструктивном режиме диалога.



Стороны обратили внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию и нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, а также на факты незаконного задержания грузинских граждан. Премьер-министр подчеркнул важность активного участия ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта и обеспечения безопасности в регионе.



На встрече также обсуждалась ситуация в Грузии и ЕС с точки зрения пандемии COVID-19. Премьер-министр поблагодарил Европейский Союз за значительную поддержку Грузии в борьбе с коронавирусом. Особо была подчеркнута важность обеспечения равного доступа к вакцине и справедливого распределения препарата. Премьер-министр подчеркнул решающую роль поддержки международных партнеров в том, чтобы страна могла начать процесс вакцинации в ближайшем будущем, поскольку победить пандемию можно только совместными усилиями.



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