

С тестом ПЦР в Грузию смогут въехать граждане еще 6 стран

01.03.2021 13:02





В список стран, граждане которых могут въезжать в Грузию воздушным путем, имея на руках отрицательный ответна тест ПЦР, добавлены следующие страны: Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь.



Решение о смягчении правил въезда для визитеров из этих стран было принято Межведомственным координационным советом Грузии на прошлой неделе.



До сегодняшнего дня граждане 37 стран могли въезжать в страну, имея на руках ответ на тест ПЦР или документ о проведении полного курса вакцинации.



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