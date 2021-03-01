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С тестом ПЦР в Грузию смогут въехать граждане еще 6 стран


01.03.2021   13:02


В список стран, граждане которых могут въезжать в Грузию воздушным путем, имея на руках отрицательный ответна тест ПЦР, добавлены следующие страны: Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь.

Решение о смягчении правил въезда для визитеров из этих стран было принято Межведомственным координационным советом Грузии на прошлой неделе.

До сегодняшнего дня граждане 37 стран могли въезжать в страну, имея на руках ответ на тест ПЦР или документ о проведении полного курса вакцинации.

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