

Шарль Мишель: Все стороны должны активизировать усилия по деэскалации ситуации и объединиться

01.03.2021 13:22





Во время встречи с Саломе Зурабишвили мы обсудили политический кризис. Все стороны должны проявить лидерство, активизировать усилия по деэскалации ситуации и объединиться, — об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.



«В Тбилиси я еще раз говорил о приверженности ЕС своим Восточным партнерам, суверенитету и территориальной целостности Грузии. Во время встречи с Саломе Зурабишвили мы обсудили политический кризис. Все стороны должны проявить лидерство, активизировать усилия по деэскалации ситуации и объединиться», — написал Шарль Мишель.



Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня проводит официальные встречи. До встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Шарль Мишель провел первую встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. Запланированы также встречи Шарля Мишеля с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами политических партий.



Президент Европейского Совета посетит оккупационную линию возле села Хурвалети, примет участие в церемонии открытия нового офиса представительства ЕС в Грузии и осмотрит проект, финансируемый ЕС.



Шарль Мишель покинет Грузию 2 марта.



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