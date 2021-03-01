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Почему Грузия осталась без вакцины в феврале — ответ платформы COVAX


01.03.2021   13:24


Платформа COVAX объяснила информационному агентству Interpressnews, почему Грузия до сих пор не получила препарат Pfizer, который в стране ждали во второй половине февраля.

Как сообщили агентству в COVAX, в феврале вакцина была отправлена ​​в страны, соответствующие установленным ими критериям, а основные поставки планируется осуществить в марте.

«Ранние поставки были осуществлены в конце февраля в страны, которые уже соответствовали критериям нашего совместного заявления. Дополнительная информация о первых поставках будет объявлена ​​всем участникам в ближайшие дни, информация также будет опубликована в онлайне», — сообщили в COVAX.

Что касается критериев, которым должна соответствовать страна, они пояснили, что Национальный регулирующий орган всех участвующих стран должен разрешить ввоз вакцины. Также для получения поставок контракторы должны оформить договор о возмещении убытков с компаниями-поставщиками.

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