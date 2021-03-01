

Пришло время лидерства США на Южном Кавказе - Люк Коффи

01.03.2021 13:49





Исследователь The Heritage Foundation Люк Лоффи в интервью Голосу Америки заявил, что, несмотря на проблемы он не верит, что Грузия отклонилась от евроатлантического пути. По его словам, главное - исправить ошибки.



«Я не готов сказать, что Грузия больше не стоит на евроатлантическом пути, я не верю в это. Я думаю, что у всех демократий бывают взлеты и падения, мы видели, что произошло 6 января в Америке, мы постоянно учимся на ошибках. Но когда эти ошибки случаются, главное их признать и попытаться исправить. Я бы хотел это увидеть. В Грузии между лидерами различных политических партий должен быть искренний диалог для того, чтобы стало возможным выйти из этого тупика», - заявил Люк Коффи в беседе с Голосом Америки.



По его словам, несмотря на заявления посольства Соединенных Штатов, США должны быть более вовлечены в этот процесс, и кроме того, госсекретарь должен посетить Грузию.



«Думаю, Пришло время лидерства США на Южном Кавказе, и я хотел бы, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен сел в самолет и отправился в Тбилиси, чтобы использовал то влияние, которое имеет государственный секретарь США для того, чтобы помочь нашим союзникам, партнерам, друзьям, всем сторонам политического спектра Грузии для искреннего диалога друг с другом. Американцы не могут вместо Грузии решить всех ее проблем, но мы можем помочь нашему другу Грузии в улучшении ситуации», - сказал Люк Коффи.



Он также отметил, что Грузия отступает с пути демократических реформ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





